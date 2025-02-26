Batman sörf, Spider Man skuter kullanmıştı... Kahramanlar yaşadıkları o anları anlattı

İstanbul Boğazı'nda Batman kıyafetiyle sörf yapan Oğuz Kaan Begeç ve Örümcek Adam kostümü giyen Orkun Sofuoğlu o anları anlattı. Begeç ve Sofuoğlu, "Bu zamanlarda gülmeye çok ihtiyacımız varmış. Biz de insanları bayağı bir güldürdük, hoşlarına da gitti. Biz aslında bu kadar dikkat çekeceğini düşünmemiştik.Bilseydik daha önce çekerdik devamı gelecek" dedi.

İstanbul Boğazı'nda bir vatandaş, Batman kıyafetiyle sörf yapan bir kişiyi cep telefonuyla kayda almaya başladı. Bu sırada rıhtımdakilerin de sörf yapan Batman'i cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü.

BİRLİKTE DENİZE ATLADILAR

O sırada Spider Man (Örümcek Adam) kostümüyle skuter kullanan başka bir kişi de kameranın kadrajına girdi. Cep telefonu kaydı alan kişinin iki çizgi film kahramanını aynı karede yakaladığı anlardaki şaşkınlığı kayda yansıdı. Görüntülerde Örümcek Adam kostümlü kişinin karadan, Batman kıyafetiyle sörf yapan kişinin denizden bir süre aynı hızda ilerlediği görülüyor. Skuterle Batman'in hızına yetişen Spider Man de bir süre sonra denize atlıyor. Sörf yapan Batman de denize atlayarak yüzmeye başlıyor.

'İNSANLARIN HOŞUNA GİTTİ'

Yaşanan bu olayla ilgili biraraya gelen Oğuz Kaan Begeç ve Orkun Sofuoğlu o anları anlattı. Begeç, "Daha önce de farklı kıyafetlerle çekim yaptık. Orkun arkadaşım Örümcek Adam ve Batman'i çekmek istedi. Çok güzel bir çekim yaptık. İnsanlar tarafından çok beğenildi, fotoğraf da çekildi. Sosyal medyada da gündem olmaya başladı. Bu zamanlarda gülmeye çok ihtiyacımız varmış. Biz de insanları bayağı bir güldürdük, hoşlarına da gitti. Biz aslında bu kadar dikkat çekeceğini düşünmemiştik. Bilseydik daha önce çekerdik ama devamı gelecek" dedi.