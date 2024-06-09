Batman’da bir çoban yüzmek için girdiği suda kayboldu

Kaynak: Haber Merkezi
Batman’da bir çoban yüzmek için girdiği suda kayboldu

Batman’da bir çoban serinlemek için girdiği suda kaybolmuştu. Kaybolan çobanı arama çalışmaları 3. günde de devam ediyor.

Önceki gün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde,çobanlık yapan Suriye uyruklu 22 yaşındaki bir genç sıcak havalardan bunalarak serinlemek için suya girdi. Çobanın suda kaybolduğunu gören köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ekibi ve Batman Belediyesi itfaiyesinde görevli dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede varan ekipler Batman Çayı'nın iki yakasına dağıldı. Ekipler, ve gönüllü STK'ların da yardımıyla arama çalışmaları üçüncü günde de devam etti.

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