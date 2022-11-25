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Batman’da cami külliyesi çöktü: 2’si ağır 14 yaralı

Batman’da Necat Nasıroğlu adına yapımına devam eden külliyenin içindeki iskele çöktü, ilk belirlemelere göre yaralan 2’si ağır 14 işçi ekipler tarafından çıkartıldı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 16:04
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Batman’da cami külliyesi çöktü: 2’si ağır 14 yaralı

Batman’da cami külliyesi çöktü: 2’si ağır 14 yaralı
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Batman'da kulliye inşaatında iskele çöktü 2'si ağır 14 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Gültepe Mahallesi Esentepe mevkiinde Necat Nasıroğlu adına yapımına devam eden külliyenin iskelesi çöktü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.


İnşaat kazasında ilk belirlemelere göre 2’si ağır 14 işçi çökmenin olduğu alandan çıkartıldı.

Çökme esnasında bir işçinin kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Alandan çıkartılan işçilerden biri, “Ses geldi, deprem zannettim. Bir baktım iskele yerdedir. İçeride 30 kişi vardı sanırım” dedi.Ekiplerin alanda çalışmaları arama kurtarma köpeği ile devam ettiği kaydedildi.

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