Batman’da çatı katında çıkan yangında 6 daire kullanılamaz hale geldi

Batman’ın Beşiri ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangında 6 daire kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Batman’da çatı katında çıkan yangında 6 daire kullanılamaz hale geldi

Beşiri ilçesinde 8 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatı katı kısa sürede alevlere teslim olurken, yangın birçok daireye sıçradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı bina ve çevredeki binalar tahliye edildi.

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Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma işlemlerinin devam ettiği binada 6 daire kullanılamaz hale geldi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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