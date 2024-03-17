Batman'da cinayet '2 ölü'

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde merkez Kuyubaşı Mahallesi'ndeki bir konutta R.B. adlı kişi, dini nikahlı olduğu 25 yaşındaki Esra Yılmaz ve onunla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü 25 yaşındaki Rukmetin Özdemir ile tartışma çıkardı. Yaşanan tartışma silahlı kavgaya döndü ve R.B., Yılmaz ve Özdemir'i silahla yaraladı.

Olayın yetkililere bildirilmesi sonrası olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yılmaz ve Özdemir'in yaşamını yitirdikleri tespit edildi. İki kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerinden kaçan zanlı ise yakalandı. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen zanlının ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.