Batman’da cinayet zanlısı 3 kişi yakalandı

Batman’da dini nikahlı eşiyle yolda yürürken, eski eşinin kardeşleri tarafından uğradığı saldırıda öldürülen Şafi Bıçak’ın (38) katil zanlısı 3 kişi yakalandı.

KAYNAK: İHA
Batman’da cinayet zanlısı 3 kişi yakalandı

Gültepe Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi'nde dini nikahlı eşi B.A. (35) ile birlikte yürüyen Şafi Bıçak (38), boşandığı eşinin erkek kardeşleri K.A. ile İ.A.'nın saldırısına uğradı.

Şafi Bıçak'ı önce darp eden şahıslar, sonra tabanca ile kurşun yağmuruna tuttu. Olay yerine yakın bir iş yerine koşan eşi B.A. ise, “Yardım edin kocamı dövüyorlar” diyerek yardım istedi.

Vatandaşlar, olay yerine gittiğinde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Öldürülen şahsın cenazesi morga kaldırılırken Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Cinayetin işlendiği sırada çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını izleyen polis ekipleri, olaya karıştığını belirlediği 3 zanlıyı yakalamak için harekete geçti.

Zanlıların saklandığı adresleri belirleyen ekipler, düzenlediği operasyonlarla 3 zanlıyı saklandığı yerlerde, olayda kullandıkları tabanca ile birlikte kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan zanlılar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

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