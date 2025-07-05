Batman’da gerilim dolu anlar! Şüpheli boğazına bıçak dayadı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Batman’da yakalama kararı bulunan H.İ., polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Bir apartmana sığınan şüpheli yakalanacağını anlayınca boğazına bıçağı dayadı.

Olay, akşam saatlerinde Gap Mahallesi Kekik Sokak'ta meydana geldi. Polis ekiplerini gören H.İ. isimli şüpheli, "Dur" ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Bir apartmanın giriş katına giren şüpheli, boğazına bıçak dayayarak polise direndi. Ekiplerin destek istemesi üzerine, olay yerine sağlık ve çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Polis ekiplerinin 1 saatlik uğraşının ardından şüpheli ikna edilerek teslim oldu.

Hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Batman’da gerilim dolu anlar! Şüpheli boğazına bıçak dayadı

Batman’da gerilim dolu anlar! Şüpheli boğazına bıçak dayadı

Batman’da gerilim dolu anlar! Şüpheli boğazına bıçak dayadı

Batman’da gerilim dolu anlar! Şüpheli boğazına bıçak dayadı

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