Batman’da iş yerinde yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Batman’da iş yerinde yangın

Batman'da alüminyum profil iş yerinde nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Ynagın, kısa sürede ekipler tarafından söndürüldü.

Olay Batman Cudi Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Alüminyum profil üretimi yapılan iş yerinde kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri iş yerinin içinde yanan malzemeleri söndürmek için içerden ve dışardan müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

​​​​​​​

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Rusya Ukrayna'yı vurdu. Ölü ve yaralı var
Rusya Ukrayna'yı vurdu. Ölü ve yaralı var
İmralı Canisi Öcalan'ın konuşma şartı ortaya çıktı! Açıklama terör yuvası Kandil'den geldi
İmralı Canisi Öcalan'ın konuşma şartı ortaya çıktı! Açıklama terör yuvası Kandil'den geldi
Eski kocası tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı
Eski kocası tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklandı
İnsan gören kurtlardan taktikli kaçış
İnsan gören kurtlardan taktikli kaçış
Çocuklar yarıyıl tatilinde hem öğrendi hem eğlendi
Çocuklar yarıyıl tatilinde hem öğrendi hem eğlendi