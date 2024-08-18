Batman’da kaçakçılara darbe: 6 gözaltı

Batman’ın Hasankeyf ilçesi girişinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araç durduruldu ve araçta arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 2 bin 400 paket elektronik sigara tütünü, 479 paket gümrük kaçağı sigara, 90 paket gümrük kaçağı puro, 90 adet elektronik sigara, 53 paket çay, 18 adet parfüm, 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 3 adet kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Konuyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.