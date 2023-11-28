Batman'da mahsur kalan koyun sürüsü kurtarıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Batman Şube Müdürlüğünün sabah saatlerinde, "Batman Barajı’ndan enerji amaçlı su verileceğinden dolayı dere yatağından uzak durulması ve çay yatağı güzergahı ile devamında bulunan yerlerdeki vatandaşların anlık su yükselmelerinden kaynaklanacak can ve mal güvenliği konusunda tedbirli olmaları önemle duyurulur” uyarısının ardından Batman Çayı’nın debisinde ani yükselme meydana geldi.

Çarıklı ve Naval Köyü mevkisinde Batman Çayı yatağında hayvanlarını karşıya geçirmeye çalışan bir çoban, koyun sürüsüyle birlikte aniden yükselen suyun içinde mahsur kaldı.

AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Batman İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, suya mahsur kalan bazı koyunları omuzlayarak sudan çıkarttı, bazılarını ise botlar yardımı ile sudan çıkarılarak karaya ulaştırdı.

BATMAN ÇAYI ÇEVRESİNDE ÖNLEMLER ARTIRILDI

Suyun yükselmesi ile birlikte Batman Çayı çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.