Batman’da minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Olay, Kuyubaşı TOKİ mevkisinde gerçekleşti. Seyir halindeki minibüs sürücüsü, motosiklete çarptıktan sonra kontrolden çıkarak aydınlatma direğine vurdu. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, minibüs sürücüsü ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Yakup Sevim’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Sevim'in cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, minibüs sürücüsü tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.