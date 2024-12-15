Batman’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Batman’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü 3 yaralı

Batman’da F.Ö’nün kullandığı otomobil direksiyon hâkimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak-Geyikli köy yolunda meydana geldi. Ferhat Ö.'nün (30) kontrolünü yitirdiği 09 AOG 724 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüyle otomobildeki İbrahim Matyar, Abdurrahman A. (26) ve Enes A. (26) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İbrahim Matyar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Matyar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Kontrollerde, sürücü Ferhat Ö.'nün 1,27 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada sürücü Ferhat Ö., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Ferhat Ö.'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Batman’da çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü 3 yaralı

Batman’da çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü 3 yaralı

Batman’da çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü 3 yaralı

Batman’da çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü 3 yaralı

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