Batman'da 'porsuk' görüntülendi

Kaynak: İHA

Batman'ın Sason ilçesinde nesli tükenen hayvanlar arasında bulunan 'porsuk' görüntülendi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan nesli tükenmekte olan canlıların kırmızı listesinde yer alan porsuk, Sason ilçesinde görüntülendi.

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İlçeye bağlı Yenidoğan köyü Kürnek mezrasının kırsal kesiminde yiyecek arayan porsuk bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

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Emin Çelik isimli vatandaş, nesli tükenmekte olan porsuğu fark etti. O anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan Çelik, porsukların soylarının tehlike altında olduğunu bildiğini ve bir süre sonra gözden kaybolduğunu söyledi.

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