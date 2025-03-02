Batman'da Ramazan'da çiğköfteye büyük ilgi: Kuyruklar oluştu

Kaynak: İHA
Batman'da Ramazan'da çiğköfteye büyük ilgi: Kuyruklar oluştu

Batman’da Ramazan ayında çiğköfteye olan talep artınca, Gülistan Caddesi’nde uzun kuyruklar oluştu. El yapımı çiğköfte satan İdris Ekinci, iftara yakın saatlerde satışlarının arttığını ve fiyatların 50 TL ile 150 TL arasında değiştiğini belirtti.

Batman'da, Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi haline gelen çiğköfteye olan talep arttı ve bu nedenle uzun kuyruklar oluştu. Gülistan Caddesi'nde çiğköfte satışı yapan İdris Ekinci, Ramazan'da satışlarının belirgin şekilde arttığını ifade etti.

Yılın 12 ayı boyunca çiğköfte sattıklarını ancak özellikle Ramazan ayında talebin daha fazla olduğunu belirten Ekinci, "Çiğköftemiz tamamen el yapımı. İftara 2-3 saat kala tezgahımda uzun kuyruklar oluşuyor. Fiyatlarımız her bütçeye uygun, 50 liradan başlıyor, 100 lira ve 150 liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

Batman'da Ramazan'da çiğköfteye büyük ilgi: Kuyruklar oluştu

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