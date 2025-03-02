Batman'da Ramazan'da çiğköfteye büyük ilgi: Kuyruklar oluştu

Batman'da, Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi haline gelen çiğköfteye olan talep arttı ve bu nedenle uzun kuyruklar oluştu. Gülistan Caddesi'nde çiğköfte satışı yapan İdris Ekinci, Ramazan'da satışlarının belirgin şekilde arttığını ifade etti.

Yılın 12 ayı boyunca çiğköfte sattıklarını ancak özellikle Ramazan ayında talebin daha fazla olduğunu belirten Ekinci, "Çiğköftemiz tamamen el yapımı. İftara 2-3 saat kala tezgahımda uzun kuyruklar oluşuyor. Fiyatlarımız her bütçeye uygun, 50 liradan başlıyor, 100 lira ve 150 liraya kadar çıkabiliyor" dedi.