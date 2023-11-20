Batman’da sağanak 2 değil 3 can aldı

Batman'da sağanak nedeniyle göçen kerpiç evde ölü sayısı 3’e yükseldi.

KAYNAK: İHA
Batman’da sağanak 2 değil 3 can aldı

İHA'nın haberine göre, kentte etkili olan sağanak nedeniyle Seyitler Mahallesi’nde müstakil kerpiç evin çökmesi sonucu nine ve 3 çocuk kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Dün akşam vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Güner'in öldüğünü belirledi. Lalihan Güner'in (54) cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp Asenat Güner (1) ve İsrafil Güner’in (5) cansız bedenine evlerinin yaklaşık 800 metre ilerisinde ulaşıldı. Kayıp Birgül Günel’i (9) arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerin sel sularından etkilendi.

aw080221-01.jpg

aw080221-02.jpg

aw080221-03.jpg

aw080221-04.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
Berlin Havalimanı boşaltılıyor. Açıklama yapılmadı Ekonomi
Berlin Havalimanı boşaltılıyor. Açıklama yapılmadı
Boynuz kulağı geçer atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Boynuz kulağı geçer atasözünün anlamı nedir?
Masterchef'te şoke eden veda. Yaptığı ürünü yanlışlıkla çöpe attı Magazin
Masterchef'te şoke eden veda. Yaptığı ürünü yanlışlıkla çöpe attı
Arnavutköy’de 3 katlı fabrikada yangın Gündem
Arnavutköy’de 3 katlı fabrikada yangın
Elektrikli araç almak mantıklı mı? Otomotiv
Elektrikli araç almak mantıklı mı?
Dilek Taşı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Dilek Taşı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?
Feci motosiklet kazası Gündem
Feci motosiklet kazası