Batman’da sağanak 2 değil 3 can aldı

İHA'nın haberine göre, kentte etkili olan sağanak nedeniyle Seyitler Mahallesi’nde müstakil kerpiç evin çökmesi sonucu nine ve 3 çocuk kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Dün akşam vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Güner'in öldüğünü belirledi. Lalihan Güner'in (54) cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp Asenat Güner (1) ve İsrafil Güner’in (5) cansız bedenine evlerinin yaklaşık 800 metre ilerisinde ulaşıldı. Kayıp Birgül Günel’i (9) arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerin sel sularından etkilendi.