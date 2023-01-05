 Sobadan zehirlenen 14 yaşındaki çocuk sağlığına kavuştu

İHA’nın haberine göre; Batman’da karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 14 yaşındaki kız çocuğu, hızlı müdahale sonucunda sağlığına kavuşarak taburcu olduğu ifade edildi.

S.Ç.’nin tedavisiyle ilgili açıklamada bulunan Uzman Dr. Sinan Yavuz şu ifadeleri kullandı:

“14 yaşında kız hasta, ani bilinç kaybı ile sabah saatlerinde acilimize başvurdu. Diğer aile fertlerinde bir şikayet olmamasına rağmen kararlılıkla hastada karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu düşünüldü ve Pediatri Uzmanımız Dr. Fatma Kanat’ın yaptığı tetkiklerde kandaki karbonmonoksit düzeyi yüksek olarak ölçülen hasta, çocuk yoğun bakıma alındı ve acil olarak yüksek basınçlı oksijen tedavisi organizasyonu 112 ekibiyle birlikte gerçekleştirildi. Bu süreçte Pediatri Uzmanımız Dr. Rabia Gündoğan Serin, her anında hastamızın yanında oldu ve Diyarbakır’da tedavisini alan hasta yoğun bakımımıza tekrar getirildi. Daha yoldayken bilinci açılan hasta, soba içindeki kazanı ısınmak için kendi odasına aldığını, bir süre sonra uyuyakaldığını bizlere söyledi. Erken tanı ve muhtemel şüpheden yola çıkarak ısrarlı şekilde tedavi uygulanması ile hastamız tekrar hayata tutunmuş oldu”