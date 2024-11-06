Batman’da yağ tenekelerinin içinde esrar bulundu

Kaynak: İHA
Batman’da yağ tenekelerinin içinde esrar bulundu

Batman'da jandarma ekiplerinin şüphelendikleri bir araçta yaptığı arama sonucunda yağ tenekeleri içinde 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi.

Batman Valiliğinden gelen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele dahilinde yapılan çalışmada Pınarbaşı Mahallesi'nde M.R. ve O.A. isimli şüpheli şahıslara ait araçta yapılan aramada 2 adet bitkisel yağ tenekesi içerisinde streç filmle sarılarak gizlenmiş 6 parça halinde toplam 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, M.R. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

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