Batshuayi'den ustalık eseri bir gol

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor'a konuk oluyor.

Sarı-lacivertli ekip, 73. dakikada Batshuayi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Batshuayi güzel kontrolle topu önüne aldı ve kaleciyi çalımlayıp golünü attı.

ÜMRANİYESPOR'DAN ANINDA CEVAP

Ümraniyespor bu gole anında cevap verdi.

78.dakikada Umut Nayir, aynı Batshuayi gibi o da kaleciyi geçerek golünü kaydetti.