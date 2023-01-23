Batshuayi'den ustalık eseri bir gol

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor'a konuk oluyor.
Sarı-lacivertli ekip, 73. dakikada Batshuayi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Batshuayi güzel kontrolle topu önüne aldı ve kaleciyi çalımlayıp golünü attı.
ÜMRANİYESPOR'DAN ANINDA CEVAP
Ümraniyespor bu gole anında cevap verdi.
78.dakikada Umut Nayir, aynı Batshuayi gibi o da kaleciyi geçerek golünü kaydetti.
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