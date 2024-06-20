Batshuayi Fenerbahçe'yi karıştırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Batshuayi Fenerbahçe'yi karıştırdı

Galatasaray ile anlaşan Batshuayi'ye arkadaşlarından tepki geldi.

Bu sezon Süper Lig’de kıran kırana bir yarış veren ve zaman zaman sert polemiklere giren Galatasaray ve Fenerbahçe şimdi de transferde karşı karşıya geldi.

GALATASARAY İLE ANLAŞTI

Hücum hattında Icardi’nin dışında istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Batshuayi’ye talip oldu.

Bir süredir Belçikalı yıldız ile görüşen Galatasaray yönetimi oyuncu ile 3 yıllık bir sözleşme için anlaşmaya vardı.

Batshuayi Fransa’da Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçerken Fenerbahçeli takım arkadaşlarından sürpriz bir hamle geldi.

65b16467f1376821197fe22d.webp

TAKİPTEN ÇIKTILAR

30 yaşındaki golcünün ezeli rakiplerine gitmesine sinirlenen Fred, Cengiz Ünder ve Becao, Batshuayi’yi takipten çıktı.

whatsapp-image-2024-06-20-at-14-23-24.jpeg

whatsapp-image-2024-06-20-at-14-20-26-1.jpeg

whatsapp-image-2024-06-20-at-14-20-26.jpeg

PERFORMANSI

Ligimizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Batshuayi bu sezon sarı-lacivertlilerde çıktığı 43 maçta 24 gol 3 asist kaydetti.

İlgili Haberler
Konyaspor'un limiti belli oldu
Konyaspor'un limiti belli oldu
Mourinho'nun yardımcıları açıklandı. O detay şaşırttı
Son Haberler
İçeriye giren görevli şoke oldu! Biri kadın 2 kişinin cansız bedeni buldu Gündem
İçeriye giren görevli şoke oldu! Biri kadın 2 kişinin cansız bedeni buldu
Mavi Bayraklı Altınkum plajındaki rezalete bakın. Hani temizlik imandan geliyordu Gündem
Mavi Bayraklı Altınkum plajındaki rezalete bakın. Hani temizlik imandan geliyordu
İDO’nun deniz otobüsleri Mavi Vatan’da görev yapacak Gündem
İDO’nun deniz otobüsleri Mavi Vatan’da görev yapacak
Ata dayak cüzdan yaktı Gündem
Ata dayak cüzdan yaktı
Polis Arapça anons yaptı. İşgalin geldiği son nokta Gündem
Polis Arapça anons yaptı. İşgalin geldiği son nokta
Bakanlık adına bu açıklamayı tarikat mı yaptı. Böyle devlet mi yönetilir Gündem
Bakanlık adına bu açıklamayı tarikat mı yaptı. Böyle devlet mi yönetilir