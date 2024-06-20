Batshuayi Fenerbahçe'yi karıştırdı

Bu sezon Süper Lig’de kıran kırana bir yarış veren ve zaman zaman sert polemiklere giren Galatasaray ve Fenerbahçe şimdi de transferde karşı karşıya geldi.

GALATASARAY İLE ANLAŞTI

Hücum hattında Icardi’nin dışında istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Batshuayi’ye talip oldu.

Bir süredir Belçikalı yıldız ile görüşen Galatasaray yönetimi oyuncu ile 3 yıllık bir sözleşme için anlaşmaya vardı.

Batshuayi Fransa’da Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçerken Fenerbahçeli takım arkadaşlarından sürpriz bir hamle geldi.

TAKİPTEN ÇIKTILAR

30 yaşındaki golcünün ezeli rakiplerine gitmesine sinirlenen Fred, Cengiz Ünder ve Becao, Batshuayi’yi takipten çıktı.

PERFORMANSI

Ligimizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Batshuayi bu sezon sarı-lacivertlilerde çıktığı 43 maçta 24 gol 3 asist kaydetti.