Batshuayi yeni ufuklara yelken açtı

Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray ile prensipte anlaşmaya varan Batshuayi için bekleyiş sürüyor.

Fenerbahçe ile resmi olarak sözleşmesi devam eden yıldız futbolcu 30 Haziran tarihinin ardından sarı-kırmızılılara imzayı atacak.

Bu sırada hem Fenerbahçe hem de Galatasaray kampına gidemeyen Belçikalı golcü başka ufuklara yelken açtı.

ARKADAŞI İÇİN MODELLİK YAPTI

Tatil için Fransa’ya giden Batshuayi burada modacı arkadaşı Anthony Caldyon'un defilesini ziyaret etti.

Defile moda tutkunları tarafından oldukça keyifli geçerken ilginç de bir detay ortaya çıktı.

Defiledeki kıyafetler modeller giymeden önce Batshuayi tarafından denendi.

Belçikalı futbolcu arkadaşı için yaptığı modellik deneyimini sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.