Batshuayi'den derbi öncesi Fenerbahçe açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Batshuayi'den derbi öncesi Fenerbahçe açıklaması

Cumartesi günü Galatasaray formasıyla, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı oynayacak olan Michy Batshuayi flaş açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 3. Hafta erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK’yi 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmada 1 gol 1 asist ile oynayan Michy Batshuayi mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu

İşte Batshuayi’nin açıklamaları:

"İyi maç oynadık. Fenerbahçe derbisi öncesinde güven kazandık"

"Üç tane büyük forvet var, hepimiz Galatasaray'a katkı vermek için buradayız. Hep beraber uyum yakaladık. Galatasaray'ı zaferlere taşımamız gerekiyor"

"Fenerbahçe maçına gitmek benim için özel durum. Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğim"

.

Son Haberler
Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı! Yaralılar var
Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı! Yaralılar var
Selçuk İnan isyan etti
Selçuk İnan isyan etti
Suç makinesi kucağında bebekle tutuklandı
Suç makinesi kucağında bebekle tutuklandı
DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık hakkında 37 yıla kadar hapis istemi
DEM Partili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık hakkında 37 yıla kadar hapis istemi
Okan Buruk'tan kahreden Icardi açıklaması
Okan Buruk'tan kahreden Icardi açıklaması