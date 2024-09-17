Batshuayi'den derbi öncesi Fenerbahçe açıklaması

Trendyol Süper Lig’in 3. Hafta erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK’yi 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmada 1 gol 1 asist ile oynayan Michy Batshuayi mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu

İşte Batshuayi’nin açıklamaları:

"İyi maç oynadık. Fenerbahçe derbisi öncesinde güven kazandık"

"Üç tane büyük forvet var, hepimiz Galatasaray'a katkı vermek için buradayız. Hep beraber uyum yakaladık. Galatasaray'ı zaferlere taşımamız gerekiyor"

"Fenerbahçe maçına gitmek benim için özel durum. Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğim"

.