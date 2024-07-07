Batshuayi'den Fenerbahçeliler'i çıldırtan itiraf

2 yıllık Fenerbahçe macerasının ardından sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etti, 3 yıllık imzayı attı. Her sezon için 3 milyon Euro maaş alacak olan Belçikalı yıldıza 3 yıla bölünmüş olarak toplam 3 milyon Euro da imza parası ödenecek.

Bu transferin gerçekleşmesinin ardından bazı Sarı-Lacivertli taraftarlar Batshuayi'ye olan tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirmişti.

Bugün Galatasaray'ın YouTube kanalına özel röportaj veren 30 yaşındaki yıldız futbolcu sarf ettiği sözler nedeniyle Fenerbahçeliler'i iyice kızdırdı.

"Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir" ifadesini kullanan Michy Batshuayi, Sarı-Kırmızılı taraftarlara da çok özel mesajlar gönderdi.

İşte Michy Batshuayi'nin röportajından öne çıkan başlıklar:

“Galatasaray’a transferim çok güzel bir şekilde gerçekleşti, bu konuda çok şükür. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum; büyük bir tarihi mirasın içindeyim. Galatasaray beni birkaç yıldır istiyordu ve Allah bunun gerçekleşmesine izin verdi. Bu formayı giymekten gurur duyuyorum ve taraftarların coşkulu tezahüratlarını duymak için sabırsızlanıyorum.”

“Üç büyük kulüpte oynayan ilk yabancı oyuncu olmaktan gurur duyuyorum. Özel bir kişi olmayı seviyorum ve Türkiye’de özel bir insan olduğumu düşünüyorum. Goller atarak, formaya saygı göstererek taraftarlarımıza layık olmak istiyorum; bu Michy Batshuayi’nin disiplin anlayışıyla ilgili.”

“Meydan okumaları seviyorum ve sıradaki meydan okumam Galatasaray’ı en üst seviyeye taşımak olacak.”

“Kendimi güvende hissetmem gerekiyor; taraftarların ve kulübün beni sevdiğini hissetmek önemli. Bu koşullar sağlandığında Michy Batshuayi en iyi performansını sergileyecek.”

“Okan Buruk ile görüştüğümde beni istedi ve hala istemesi beni mutlu ediyor. Teknik bir oyuncu olarak onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İyi maçlar çıkardığım ve iyi sonuçlar aldığım zaman tebrik almak için sabırsızlanıyorum.”

“Dries beni aradığında çok mutluydu, Zaha da öyle. Hakim ile henüz görüşemedim ama hepsiyle iyi iletişim kurabileceğimi biliyorum. Bu benim için olumlu bir durum. Dries, kızımla Ciro için daha önce düğün pazarlığı yapmış, ama başlık parası pahalıymış.”

“Galatasaray’ın renklerini hep sevmişimdir.”

“Dortmund’da 44 numarayı giymiştim ve iyi bir sezon geçirmiştim. Galatasaray’da da aynı başarıyı umuyorum. Normalde favori numaram 23, ama o numara doluymuş.”

Batshuayi son olarak "Galatasaray deyince aklına gelen ilk kelime?" diye sorulduğunda "Bir numara" cevabını verdi.