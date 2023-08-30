Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, geçen sezonun başında Michy Batshuayi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Ancak bu sezon yapılan transferlerin ardından Belçikalı futbolcu ilk 11'in dışında kalmıştı.

Takımdan ayrılmak isteyen Batshuayi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre sarı lacivertli kulüp, Belçikalı futbolcu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anlaşma sağladı.

İngiliz ekibinin 29 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe'ye 6.5 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

Batshuayi'nin transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.