Batshuayi'yi dolandıran şüpheli yakalandı

Kaynak: AA
Batshuayi'yi dolandıran şüpheli yakalandı

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'yi 200 bin avro dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'yi 200 bin avro dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Batshuayi, danışmanlık hizmeti veren H.B'ye, 6 aylık kirasını ödemesi ve araç temin etmesi için Beşiktaş'ta 200 bin avro para ödedi. Araç temininin yapılmaması ve kiranın da ödenmemesi üzerine Belçikalı futbolcu H.B'den şikayetçi oldu.

Şüpheli H.B, polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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