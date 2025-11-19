Çıktığı günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Battlefield 6 Steam’de anlı oyuncu sayısı bakımından zirve yarışının içinde bulunuyor. 10 Ekim’den bu yana yayında olan oyun, büyük satış başarısı yakaladı.

Resmi olarak yapılan duyuruya göre Battlefield 6 kısa süreliğine ücretsiz olacak. 25 Kasım'da başlayıp 2 Aralık'ta sona erecek olan deneme sürümünde oyuncular multiplayerda beş oyun moduna ve üç haritaya erişebilecek. Modlar arasında; Conquest, Breakthrough, Sabotage ve Team Deathmatch olacak, beşinci mod ise henüz açıklanmadı. Haritalar arasında da Siege of Cairo, Eastwood ve Blackwell Fields yer alacak. Ücretsiz deneme hakkında daha fazla bilgi gelecek hafta paylaşılacak.

Tek oyunculu modun ücretsiz denemeye dahil edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Ücretsiz deneme sürümü tüm platformlarda mevcut olacak.

YENİ GÜNCELLEME GELDİ

Battlefield 6’dan gelen ücretsiz deneme açıklaması ile birlikte güncelleme duyurusu da geldi. Bu güncelleme, Eastwood adlı yeni bir harita ve Sabotage adlı hızlı tempolu sınırlı süreli bir etkinlik modu ekliyor. 18 Kasım güncellemesi ayrıca Redsec battle royale modu için yeni Gauntlet görevi ve Fort Lyndon haritasına dağılmış Prepper Stashes adlı yeni öğeler ekledi.