Survivor'da gösterdiği performansla finale kadar yükselen Batuhan Karacakaya, bu kez sağlık durumu nedeniyle sevenlerini endişelendirdi. Ogeday Girişken'in şampiyon olduğu 'Survivor All Star 2024' yarışmasının gözde isimlerinden biri olan Batuhan Karacakaya, hayranlarını korkuttu.

AŞK-I MEMNUN DİZİSİNDE ROL ALMIŞTI

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Bülent karakteri ile hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya son olarak Survivor All Star kadrosunda yer almıştı.

"BİLEĞİM AĞRIYOR DEMİŞTİM"

Karacakaya hastane odasından yaptığı bir paylaşımla ameliyat olduğunu duyurdu. 'Bileğim ağrıyor demiştim' diyen Karacakaya, adadayken yaşadığı bir hastalık sebebiyle kortizon kullandığını bu sebeple ameliyatının geciktiğini söyledi.

"GÖREN DOKTOR ACİL AMELİYAT DEDİ"

Karacakaya hastane odasından çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü isim şu ifadeleri kullandı: Bileğim ağrıyor demiştim. Gören her doktor senin acil bir şekilde ameliyata girmen gerekiyor dedi. Bileğimde parça bir kemik kopmuş ve serbest bir şekilde bileğimde geziyormuş. Bu da aşırı ağrıya sebep oluyormuş. Ancak Ada'da kaptığım bir hastalık yüzünden ameliyatım ertelendi ve kortizon tedavisi görüyordum. Şimdi de ameliyatımı oldum. Her şey yolunda.