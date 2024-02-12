Batuhan Karadeniz Galatasaray'ın başına gelecekleri açıkladı. Nedeni herkesi şok etti

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Batuhan Karadeniz Galatasaray'ın başına gelecekleri açıkladı. Nedeni herkesi şok etti
Önümüzdeki hafta Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray'a operasyon yapılacağını iddia etti.

Fenerbahçe’nin Alanyaspor ile berabere kaldığı maçın ardından konuşan Batuhan Karadeniz bomba bir iddiada bulundu

"OPERASYON YAPACAKLAR"

Ankaragücü maçında Galatasaray’a operasyon çekileceğini söyleyen Karadeniz, "Haftaya Galatasaray puan kaybederse şaşırmayın Operasyon yapacaklar Birileri yapıyor Yanlış anlaşılmasın, Fenerbahçe bir şey çeviriyor demiyorum ama bir şeyler dönüyor Yarıştan kopmasın, yayın gelirleri, sponsorluk gelirleri artsın diye Galatasaraylı yetkililer dikkat etsinler" ifadelerini kullandı

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