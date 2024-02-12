Batuhan Karadeniz Galatasaray'ın başına gelecekleri açıkladı. Nedeni herkesi şok etti

Fenerbahçe’nin Alanyaspor ile berabere kaldığı maçın ardından konuşan Batuhan Karadeniz bomba bir iddiada bulundu

"OPERASYON YAPACAKLAR"

Ankaragücü maçında Galatasaray’a operasyon çekileceğini söyleyen Karadeniz, "Haftaya Galatasaray puan kaybederse şaşırmayın Operasyon yapacaklar Birileri yapıyor Yanlış anlaşılmasın, Fenerbahçe bir şey çeviriyor demiyorum ama bir şeyler dönüyor Yarıştan kopmasın, yayın gelirleri, sponsorluk gelirleri artsın diye Galatasaraylı yetkililer dikkat etsinler" ifadelerini kullandı