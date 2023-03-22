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Batuhan'ın Benim Stilim yarışmacısı Aleyna Eroğlu'na şiddet uyguladığı iddiası ortalığı karıştırdı

İşte Benim Stilim yarışmacısı olan Aleyna Eroğlu, futbolcu Batuhan Karadeniz ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Kendisini ağlayarak video kaydı alan Eroğlu, Batuhan Karadeniz'in kendisine şiddet gösterdiğini ifade etti.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 14:15
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Batuhan Karadeniz için şiddet iddiası

Batuhan'ın Benim Stilim yarışmacısı Aleyna Eroğlu'na şiddet uyguladığı iddiası ortalığı karıştırdı
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İşte Benim Stilim yarışmacılarından Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından ağlayarak yayınladığı video gündem oldu. Eroğlu, sevgilisi Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti. Batuhan Karadeniz'in vücudundaki darp izleri için rapor alan Eroğlu'nun şikayeti sonrası kapısına polis geldi. 

Daha öncede şiddet gördüğünü söyleyen Erdoğlu, "Çok çirkin ve iğrenç bir gece geçirdim. Kadına karşı şiddetin her türlüsüne çok karşıyım. Bu benim gördüğüm ilk şiddet değildi. Kaçıncı kez şiddet gördüğümü sayamadım. Çok kötü bir ilişkiden çıktım. Düzelir diye bekledim lakin düzelmedi.'' dedi.

"DAHA FAZLA PSİKOLOJİK VE BEDENSEL ŞİDDET GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Açıklamasına devam eden Aleyna Eroğlu, ''Uzaklaştırma kararı aldırdım. Darp raporu alarak şikayetçi oldum. Sevgilisini benim evimin 7 dakika mesafesinde bir yere getirdi. Sen benden çıktın, ben senden ayrıldım. Çünkü ben daha fazla psikolojik ve bedensel şiddet görmek istemiyordum." ifadelerini kullandı.

"HAKKIMI HARAM ETSEM YAKAN BİR ARAYA GELMEZ"
Batuhan Karadeniz'e para verdiğini söyleyen Eroğlu, "Sana parça parça 300 bin TL verdim. Annemin kredi kartından laptop aldın, 37 bin TL harcadın. Benim kaybettiğimi zannettiğim altın bilekliğimi sattın. Sana hakkımı haram etsem iki cihanda da iki yakan bir araya gelmez. Sen herkesi kazıklayarak gol atıyorsun.'' dedi.

"ADALETE SIĞINIYORUM"
Batuhan'ın daha önce hakaretlerde ettiğini savunan Eroğlu, ''Kolumu kapıya sıkıştırdın. Bana bu psikolojik ve bedensel şiddeti yapan kişi Batuhan Karadeniz'dir. Bu gece polisler eşliğinde gittim. Ailemi ve beni küçük düşürecek hareketlerde bulundu. Türk adaletine güveniyorum. Bir insana güvenmenin bedelini çok ağır ödedim. Korunma kararı da çıkarttırdım.'' dedi.

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