Batuhan Karadeniz Milli Takımdaki şeytan üçlüsünü açıkladı

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Batuhan Karadeniz Milli Takımdaki şeytan üçlüsünü açıkladı

Milli Takımımızın dün Hollanda'ya yenilerek Avrupa Futbol Şampiyonası'na veda etmesinden sonra özellikle 3 isme büyük tepki başladı. Batuhan Karadeniz, canlı yayında küplere bindi.

A Milli Takımımız, EURO 2024'e çeyrek finalde Hollanda'ya yenilerek veda etti.

Eski milli futbolculardan Batuhan Karadeniz, maç sonu SkySpor'da yayınlanan programda, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, sportif direktör Hamit Altıntop ve teknik direktör Montella'yı "şeytan üçlüsü" olarak tanımlayarak "hemen bırakın, gidin forma satın" ifadelerini kullandı.

''ŞEYTAN ÜÇLÜSÜ İSTİFA ETSİN''
Karadeniz, "Milli Takımdaki bu şeytan üçlüsü hemen istifa etsin. Hemen bırakın, gidin forma satın. Merih iki maç ceza yesin, siz 650 misafir götürün. Bırakın ve hemen dönün" dedi.

Batuhan Karadeniz'in tam açıklaması şu şekilde:

''Bu şeytan üçlüsünün istifa etmesi lazım kardeşim. Hemen bırakın abi. Gidin forma satın. Merih iki maç ceza yesin, siz 650 misafir götürün. Bırakın ve hemen dönün. Şu çocuklara helal olsun ya. Beş ciğerli Ferdi'me, Barış Alper Yılmaz'ıma, Mert Müldür'üme, hatalı gol yedirdi helali hoş olsun. Mert Günok'a, Hakan Çalhanoğlu'na, 19 yaşındaki çiçeğime Arda'ma, orada çıkıp adam gibi canını dişine takan, tekmeye kafa atan Salih'e, helali hoş olsun Allah razı olsun sizden''

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