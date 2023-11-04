Bavullar dolusu para veren bu yüzüğü parmağına takacak

"Bleu Royal" adındaki mavi elmas açık artırmayla satılacak. Bu elmas yüzüğe ödenecek para Türkiye'de tam 124. 539 asgari ücrete eşit...

KAYNAK: Haber Merkezi
Bavullar dolusu para veren bu yüzüğü parmağına takacak

Adı 'Bleu Royal..Kusursuz mavi elmas olarak biliniyor. İşte bu elmasın satışında yeni bir rekor bekleniyor.

"Bleu Royal" adındaki mavi elmas ünlü müzayede evi Christie's tarafından açık artırmaya çıkıyor. İç yapısı "kusursuz" olarak nitelendirilen elmas 50 milyon dolara alıcı bulabilir.

Christie's müzayede evi "Bleu Royal" adlı mavi elması açık artırmaya çıkarıyor. 7 Kasım'da İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan müzayedede elmasın 50 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

Oldukça berrak bir renge sahip olan elmas, dünyada oldukça nadir bulunan bir yapıya sahip. Yüzüğün üzerine yerleştiren "Bleu Royal" adlı mavi elmas 17,6 karat ve "olabilecek en kusursuz yapıya" sahip.

Christie's müzayede evinden Rahul Kadakia "Bleu Royal'ı bu kadar nadir ve özel yapan şey boyutu. 17,6 karatlık elmas, boyut açısından türünün en büyük örneği" ifadelerini kullandı.

2016 yılında 14,6 karatlık "Oppenheimer Blue" adlı mavi elmas 57 milyon dolara satılmıştı. "Bleu Royal"ın bu rekoru aşacağı düşünülüyor.

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