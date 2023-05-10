Bay Kemal’in Tahtası'nda onuncu bölüm: Bu sefer vizyon sıçramamızı anlattım

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in Tahtası" adlı serinin 10. videosunu "Bu sefer Vizyon sıçramamızı anlattım" notuyla yayınladı.

Bay Kemal’in Tahtası'nda onuncu bölüm: Bu sefer vizyon sıçramamızı anlattım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in Tahtası" adlı serinin 10. videosunu yayınladı.

Kılıçdaroğlu, videoyu, "Biz Türk devletini yönetmeye her şeyimizle hazırlandık. Onlar tüm enerjilerini kavga ve iftiraya harcadılar, biz geleceği çalıştık. Türkiye'yi dünya ligine taşımaya hazırız. Artık çalıştıklarımızı uygulama zamanı. Bu sefer Vizyon sıçramamızı anlattım" notuyla paylaştı.

Cideoda dünya ile rekabet edebilmek için ülke ekonomisinin tamamen dönüştürülmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu; yenilenebilir enerji, dijital teknoloji, yapay zeka, bulut teknolojisi ve robotlaşmaya vurgu yaptı.

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