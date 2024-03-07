Bayan Bacak sonunda isyan etti. Fotoğraflarını satışa çıkarmıştı

1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer son zamanlarda zor günler geçiriyor.

FOTOĞRAFLARINI SATIŞA SUNMUŞTU

geçtiğimiz günlerde geçim sıkıntısı çektiğini ifade ederek yardım isteyen Serpil Örümcer, eski fotoğraflarını faturalarını ödeyebilmek için 200 TL'den satışa çıkarmıştı.

Eski Yeşilçam güzelinin yardım çağrısına Arka Sokaklar ekibi sessiz kalmamış ve diziye konuk oyuncu olarak dahil etmişlerdi.

İSYAN ETTİ

Örümcer, Halk TV'den Begüm Şenkara'nın mikrofonlarına "Geçinemiyorum, geçinemiyoruz... Ben böyle bir şey görmedim hayatımda" diyerek isyan etti.

Bu ülkenin en fakirlerinin emekliler olduğunu dile getiren Örümcer, “Ben de onlardan bir tanesiyim” ifadelerini kullandı.