Bayan Bacak sonunda isyan etti. Fotoğraflarını satışa çıkarmıştı

Kaynak: HALK TV
Bayan Bacak sonunda isyan etti. Fotoğraflarını satışa çıkarmıştı
Faturalarını ödeyemediği gerekçesiyle eski fotoğraflarını 200 TL'ye satışa çıkaran 'Bayan Bacak' lakaplı eski manken ve Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer,“Geçinemiyorum” diyerek isyan etti.

1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Serpil Örümcer son zamanlarda zor günler geçiriyor.

FOTOĞRAFLARINI SATIŞA SUNMUŞTU

geçtiğimiz günlerde geçim sıkıntısı çektiğini ifade ederek yardım isteyen Serpil Örümcer, eski fotoğraflarını faturalarını ödeyebilmek için 200 TL'den satışa çıkarmıştı.

Eski Yeşilçam güzelinin yardım çağrısına Arka Sokaklar ekibi sessiz kalmamış ve diziye konuk oyuncu olarak dahil etmişlerdi.

İSYAN ETTİ

Örümcer, Halk TV'den Begüm Şenkara'nın mikrofonlarına "Geçinemiyorum, geçinemiyoruz... Ben böyle bir şey görmedim hayatımda" diyerek isyan etti.

Bu ülkenin en fakirlerinin emekliler olduğunu dile getiren Örümcer, “Ben de onlardan bir tanesiyim” ifadelerini kullandı.

orumcer1.jpg

Son Haberler
Antalya'da yabancıların evlerine çöken çeteye operasyon. Detaylar yok artık dedirtti Gündem
Antalya'da yabancıların evlerine çöken çeteye operasyon. Detaylar yok artık dedirtti
ABD İsrail'e el altından en az 100 kere silah sattı. Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia Gündem
ABD İsrail'e el altından en az 100 kere silah sattı. Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia
İlkin Aydın nefes kesti. Bu kadar da olmaz ki. Herkes Galatasaray'ın milli voleybolcusunu konuşuyor Spor
İlkin Aydın nefes kesti. Bu kadar da olmaz ki. Herkes Galatasaray'ın milli voleybolcusunu konuşuyor
Kılıçdaroğlu Erdoğan Bayraktar'a hakaretten yargılanıyor. Erdoğan Bayraktar cephesinden sürpriz hamle Gündem
Kılıçdaroğlu Erdoğan Bayraktar'a hakaretten yargılanıyor. Erdoğan Bayraktar cephesinden sürpriz hamle
Yediği dayağı hazmedemeği için öldürmüş Gündem
Yediği dayağı hazmedemeği için öldürmüş
Amasya'da kaçak altın operasyonu ‘3 kilo külçe altın ele geçirildi’ Gündem
Amasya'da kaçak altın operasyonu ‘3 kilo külçe altın ele geçirildi’