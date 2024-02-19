Bayat'ta çıkan yangın söndürüldü

Çorum'un Yatukcu Mahallesi'nde Sadık Sarı’ya ait evin çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı kaplarken evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbarlar üzerine kısa sürede belirtilen adrese gelen Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalıştı.
Uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alınırken evde maddi hasar meydana gelirken yangınla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.