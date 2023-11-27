Bayburt beyaza büründü

Bayburt’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte dağlar ve Demirözü ilçe merkezi yeniden beyaz örtüye büründü.

KAYNAK: İHA
Bayburt beyaza büründü

Bayburt'un kent merkezinde yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi, Bayburt - Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidinde ağır tonajlı araçların ilerlemesini güçleştirdi. Karayolları ekipleri güzergâhta kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar ve tipi, Bayburt - Kelkit kara yolu güzergâhında da etkili oldu. Bayburt’un Demirözü ilçesi yağan karla birlikte beyaz örtüye büründü. Belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Bayburt ve çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

aw085418-02.jpg

aw085418-03.jpg

Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Son Haberler
Aden Körfezi'nde bir gemiyi ele geçirmeye çalışan 5 kişi yakalandı Dünya
Aden Körfezi'nde bir gemiyi ele geçirmeye çalışan 5 kişi yakalandı
İstanbul ve Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu Gündem
İstanbul ve Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu
5 bin TL'lik ikramiyenin ödeneceği tarih belli oldu. Çalışan emekliler de alacak Ekonomi
5 bin TL'lik ikramiyenin ödeneceği tarih belli oldu. Çalışan emekliler de alacak
Gözüne kuş girdi. Kendi kendine video çekerken bir anda saldırdı Dünya
Gözüne kuş girdi. Kendi kendine video çekerken bir anda saldırdı
Hakkari'de 100 aranan şahıs yakalandı Gündem
Hakkari'de 100 aranan şahıs yakalandı
Kendisini aldattığını düşündüğü kocasını camdan atıp bıçakla başında bekledi Gündem
Kendisini aldattığını düşündüğü kocasını camdan atıp bıçakla başında bekledi
Somali'de selde ölenlerin sayısı 100'e yaklaştı Dünya
Somali'de selde ölenlerin sayısı 100'e yaklaştı