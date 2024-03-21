Bayburt İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: Haber Merkezi
Bayburt İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Bayburt ve ilçelerinde gerçekleştirilen 2024 yerel seçimleri, büyük ilgi gördü.

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

BAYBURT İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AYDINTEPE

DEMİRÖZÜ

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.

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