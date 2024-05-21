Bayburt ve Adana yeni hakemler çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
Bayburt ve Adana yeni hakemler çıkardı
Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi, ülke çapında hakem yetiştirme amacıyla Adana ve Bayburt'ta yeni Aday Hakem Kursları düzenledi.

13-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen kursta, hakem olmak isteyen adaylara online olarak 17 futbol kuralı, atletik ve psikolojik performans eğitimleri sundu.

18 Mayıs'ta ise yüz yüze eğitimlerle adaylar, futbol kuralları ve hakemlik mesleği hakkında detaylı bilgiler edindil

Eğitim sonrasında Turkcell EduBiz platformu üzerinden yapılan 50 soruluk sınavda 60 puan ve üzeri alan adaylar, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilen saha uygulaması ve atletik teste katıldı.

Zorlu testte erkek adaylar 2200, kadın adaylar ise 1600 metreyi 12 dakika içinde tamamladı.

Tüm testleri başarıyla geçen adaylar, Aday Hakem unvanını alarak hakemlik kariyerlerine adım attılar.

Hakem Akademisi, ilerleyen haftalarda Türkiye'nin farklı bölgelerinde Aday Hakem Kursları açmaya devam edecek.

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