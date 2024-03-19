Bayburtspor Genç Osman'da tutundu

Genç Osman Stadyumu'nun ıslak ve kaygan zemini, her iki takımın da oyun planını etkiledi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın da izlediği karşılaşmada, sarı-siyahlı ekip, taraftar desteğiyle ilk on dakikayı baskılı geçirdi.

34. dakikada sol kanattan gelişen bir atakta Burak Taşdemir'in ceza sahasına yaptığı ortayı Melih Kılıç golle sonuçlandırarak takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya daha atak başlayan Silivrispor, beraberlik golü için kanatları kullanarak baskı kurdu.

Zaman ilerledikçe Bayburt Özel İdare Spor oyuncuları yorgunluk belirtileri göstermeye başladı. Sarı-siyahlılar, rakibin ataklarını savuştururken, kontra ataklarla ikinci golü aradı.

Maçın sonunda eklenen altı dakikalık uzatma süresi, büyük bir stresle geçti. Hakemin final düdüğüyle birlikte, taraftarlar ve oyuncular rahat bir nefes alarak üç puanın keyfini sürmeye başladı.

Bu galibiyetle Bayburt Özel İdare Spor, puanını 18'e yükseltti ve 24 Mart Pazar günü deplasmanda 1922 Konyaspor ile karşılaşacak.

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