Bayburt’ta eğitime 1 gün ara

Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gün boyunca aralıksız devam etti. Etkisini artıran kar yağışı sonrası Demirözü genelindeki tüm okullar tatil edildi.

Demirözü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışının olumsuz etkileri nedeniyle meydana gelebilecek risk ve tehlikelere karşı 04.03.2025 Salı günü geçerli olmak üzere ilçemiz genelinde eğitim öğretime bir gün ara verilmesi uygun görülmüştür" ifadelerine yer verilirken, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

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Öte yandan kar tatilini fırsat bilen çocuklar, evden aldıkları poşetlerle karın keyfini çıkardılar. Annelerinin izin verdiği süre zarfınca gönüllerince eğlenen çocuklar hem kartopu oynadılar, hem de kayak pistine çevirdikleri dik yokuşlarda kayarak vakit geçirdiler.