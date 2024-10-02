Bayburt’ta geceyi gündüze çeviren şimşekler araç kamerasına yansıdı

Sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi ve bu anlar araç kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Araç sürücüsü Veysel Karani Yerlikaya, gördüğü manzara karşısında büyülendiğini belirterek, soğukkanlılıkla yoluna devam ettiğini ifade etti.

Ekim ayının ilk gününde Bayburt'ta gece yarısı başlayan yağmur, aralıksız sürdü. Yağmurun bir yağıp bir durması, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şemsiyesiz dışarı çıkan bazı vatandaşlar, yağmurun dinmesini çevredeki dükkanlara sığınarak bekledi. Bayburt'ta araç silecekleri gün boyunca çalıştı ve sürücüler, kaza yapmamak için araçlarını dikkatli kullandı. Bir vatandaş, iklim değişikliği nedeniyle Bayburt'un ikliminin de değiştiğini belirterek, "Havalar şu an yağışlı. İklim değişiyor, bir ısınma var. İklim değişikliği Bayburt'a da uğradı ve bu değişiklikten Bayburt da etkilendi. İleriki aylarda iklim şartlarının ne getireceğini bilemiyoruz, umarım soğuk günler yaşamayız" dedi.