Bayburt’ta kara saplanan Mercedes marka otomobilin yardımına çevredekiler yetişti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayburt’ta kara saplanan Mercedes marka otomobilin yardımına çevredekiler yetişti

Bayburt şehir merkezindeki buzlanma ve kar sebebiyle Mercedes marka otomobil kara saplandı, otomobilin sürücüsü zor anlar yaşadı.

Bayburt şehir merkezindeki buzlanma ve kar nedeniyle Mercedes marka otomobil kara saplandı, otomobilin sürücüsü zor anlar yaşadı. 55 TS 388 plakalı, Mercedes marka lüks otomobilin sürücüsü Oğuz Özdemir'in arabasının tekerleri kara gömüldü. Kara saplanan sürücünün yardımına koşan esnaf, vatandaş ve polis otomobili saplandığı yerden el birliğiyle çıkardı.

Sürücü Özdemir, arabasını Şeyhhayran Mahallesi, Cumhuriyet İlkokulu karşısındaki boş alana park etti. Özdemir, geri döndüğünde ise aracını park ettiği yerden bir türlü çıkaramadı. Olduğu yerde sürekli patinaj çeken sürücünün yardımına etrafta bunan esnaflar, yoldan geçen vatandaşlar ve o sırada görevi başında bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İlker Soydan yetişti.

Duyarlı vatandaşların ve şube müdürünün yardımıyla, Özdemir saplandığı yerden uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı. Sürücü Özdemir, insanların yardımı sayesinde aracını bulunduğu yerden çıkardığını ifade ederek, kendisine yardıma gelenlere teşekkür etti.

Bayburt’ta kara saplanan Mercedes marka otomobilin yardımına çevredekiler yetişti

Bayburt’ta kara saplanan Mercedes marka otomobilin yardımına çevredekiler yetişti

Bayburt’ta kara saplanan Mercedes marka otomobilin yardımına çevredekiler yetişti

Bayburt’ta kara saplanan Mercedes marka otomobilin yardımına çevredekiler yetişti

Bayburt’ta kara saplanan Mercedes marka otomobilin yardımına çevredekiler yetişti

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