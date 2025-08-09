Bayburt’ta mezbaha denetimi yapıldı

Bayburt’ta mezbaha denetimi yapıldı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Kürşad Yıldız ile teknik personel, belediyeye ait mezbahada denetim gerçekleştirdi.

Denetim kapsamında mezbahanın mevcut durumu, kesim süreçleri, hijyen koşulları ve hayvan refahı uygulamaları yerinde kontrol edilerek, işletmenin daha verimli ve sağlıklı üretim yapabilmesi için değerlendirmelerde bulunuldu. Halk sağlığının korunması için yapılması gerekenler mezbaha çalışanlarına hatırlatılarak, gerekli uyarılar yapıldı.

