Bayburt’ta soğuk hava etkisini gösteriyor: Çoruh Nehri buz tuttu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayburt’ta soğuk hava etkisini gösteriyor: Çoruh Nehri buz tuttu

Bayburt’ta kar yağışı yerini kuru soğuk havaya bıraktı. Geceleri sıfırın altında eksi 18 dereceyi düşmesi ile Çoruh nehri dondu ve buz tuttu.

Geçtiğimiz hafta görülen kar yağışının ardından Bayburt'ta kuru soğuk hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Geceleri sıfırın altına 18 dereceye düşen hava sıcaklığı akarsu, göl ve şadırvanları dondurdu.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Çoruh nehrinin yüzeyi buzla kaplandı. Nehir üzerinde oluşan buzun kalınlığı 3 santimetreyi buldu. Kentte park halindeki araçların camları buzla kaplandı, bitkiler kırağı tuttu.

Vatandaşlar, "Bayburt'ta soğuk hava etkili. Soğuklar adeta her şeyi dondurdu" ifadelerine yer verdi.

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