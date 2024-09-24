Bayburt’ta trafik işaret levhaları yenilendi

Kaynak: İHA
Bayburt’ta trafik işaret levhaları yenilendi

Bayburt'ta yaya geçidi çizgileri boyanarak yenilendi. Ayrıca vatandaşların güvenliğini sağlamak için trafik işaret levhaları montaj edildi.

Belediye çalışanları yayaların güvenliğini sağlamak için Bayburt'ta trafik işaret levhaları yeniledi.

Belediye Trafik İşleri ekipleri tarafından araç ve yaya güvenliğ​​​​​​​ini sağlamak amacıyla, vatandaşların yoğun olarak kullandı​​​​​​​ğı yol ve güzergahlarda, yaya geçidi çizgisi boyama ve trafik işaret levhası montaj çalışmaları gerçekleştirildi.

Silinmiş belirsiz olan çizgiler yenilenerek tekrardan boyandı. Okul ve çevreleri başta olmak üzere kentin farklı noktalarına trafik işaret levhalarının montajı yapıldı.

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