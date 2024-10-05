Bayburt’taki trafik kazasında 1 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayburt’taki trafik kazasında 1 kişi öldü

Bayburt-Erzurum yol üzeri, otogar civarlarında meydana gelen kazada sürücü Ekrem Çakır öldü.

Bayburt-Erzurum yol üzeri, otogar civarlarında meydana gelen kazada sürücü Ekrem Çakır hayatını kaybetti.

Gece yarısı yaşanan kazada Ekrem Çakır yönetimindeki 69 AAB 504 plakalı araç seyir halindeyken önce kaldırıma, sonra ağaca çarptı. Taklalar atan araç üst geçidinin ayaklarına çarparak durdu. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Savcının ve onlarca polisin geldiği kaza yerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Ekrem Çakır'ın cenazesi otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bayburt’taki trafik kazasında 1 kişi öldü

Bayburt’taki trafik kazasında 1 kişi öldü

Bayburt’taki trafik kazasında 1 kişi öldü

Bayburt’taki trafik kazasında 1 kişi öldü

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