Bayer Leverkusen Münih hegemonyasını sona erdirmek üzere. Şampiyonluğa koşuyor

Avrupa’nın en büyük liglerinde heyecan devam ediyor. İngiltere’de Liverpool, İspanya’da Real Madrid, İtalya’da Inter, Almanya’da Bayer Leverkusen ve Fransa’da Paris Saint-Germain (PSG), liderliklerini sürdürdü.

Inter’in bu akşam oynayacağı haftada, Bayer Leverkusen ve Liverpool galip gelirken, Real Madrid ve PSG berabere kaldı.

LEVERKUSEN TARİHİ BAŞARIYA YAKIN

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) henüz yenilgi yüzü görmeyen Bayer Leverkusen, deplasmanda Köln’ü 2-0 mağlup etti.

24. haftanın maçında Leverkusen’in gollerini 37. dakikada Jeremie Frimpong ve 73. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti. Köln’de Jan Thielmann ise 14. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bayer Leverkusen, Avrupa’nın 5 büyük liginde yenilgisiz kalan tek takım olma unvanını koruyor.

1890-91 sezonundan bu yana Bundesliga’da şampiyon olamayan Bayer Leverkusen, son 11 yılda 9 kez şampiyon olan Bayern Münih’in egemenliğine son vermeye çalışıyor.

Bayern Münih ise Freiburg deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılarak puan kaybına uğradı.

Lider Leverkusen’in 10 puan gerisinde kalan Bayern Münih, 54 puanda kaldı. Xabi Alonso’nun çalıştırdığı Leverkusen ise 64 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

OLAYLI MAÇTA PUANLAR PAYLAŞILDI

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 27. haftasında Real Madrid, Valencia’ya konuk oldu ve 2-2 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

Real Madrid, Valencia karşısında 2-0 geri düşmesine rağmen Vinicius’un attığı iki golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Valencia-Real Madrid maçında hakem kararı gündem oldu. 2-2 sona eren maçın 90+9. dakikasında hakem Jesus Gil Manzano, Real Madrid’in golüne geçerlilik vermedi.

Brahim Diaz’ın ceza sahası dışından ortasında, Manzano top havadayken bitiş düdüğünü çalarken, devam eden pozisyonda Jude Bellingham kafa golü attı.

Manzano, maçı bitirdiği için golü saymadı ve Bellingham’a itiraz ettiği için kırmızı kart gösterdi.

Real Madrid’de Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından oyuna alınmadı. Valencia’da ise milli futbolcumuz Cenk Özkaçar, 89. dakikada Mouctar Diakhaby’nin yerine oyuna girdi.

Şampiyonluk yarışında olan Girona, Mallorca’ya 1-0 yenildi.

Real Madrid’in Valencia ile berabere kalması ve ikinci sıradaki Girona’nın Mallorca’ya 1-0 kaybetmesiyle, üst sıralara yükselme fırsatı yakalayan Barcelona, bunu değerlendiremedi. Barcelona, Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kalarak puan kaybetti.

Lider Real Madrid 66 puanla zirvede yer alırken, Girona 59 puanla ikinci, Barcelona ise 58 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

LIVERPOOL SON DAKİKADA 3 PUANI KAPTI

İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında lider Liverpool, Nottingham Forest’ı deplasmanda son saniyede attığı golle 1-0 yendi.

Liverpool, 90+9. dakikada Uruguaylı futbolcu Darwin Nunez’in golüyle 3 puanı kaptı. “Kırmızılar” böylece 4. galibiyetini üst üste aldı.

Premier Lig’de derbi heyecanı yaşandı. Manchester City, evinde Manchester United’ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü.

Şampiyonluk mücadelesi veren diğer bir takım Arsenal ise bu akşam Sheffield United ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Liverpool, 63 puanla liderliğini korurken, Manchester City 62 puanla ikinci, bir maç eksiği olan Arsenal ise 58 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

JUVENTUS NAPOLI'YE MAĞLUP

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) zirvenin en yakın takipçisi Juventus, deplasmanda Napoli'ye 2-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılarda milli futbolcu Kenan Yıldız, 76. dakikada oyuna girdi.

Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden Milan ise deplasmanda Lazio'yu 1-0 yendi.

Ligde art arda son 8. maçını kazanan ve Serie A'nın zirvesinde yer alan Inter, bu gece Genoa ile karşılaşacak.

Serie A'nın 27. haftasında bir maçı eksik Inter, 69 puanla zirvede yer aldı. Inter'i 57 puanlı Juventus ve 56 puanlı Milan izledi.

PSG MONACO İLE GOLSÜZ BERABERE KALDI

Ligue 1'in 24. haftasında lider PSG, deplasmanda takipçisi Monaco ile 0-0 berabere kaldı.

Zirve takipçilerinden Brest, konuk ettiği Le Havre'yi 1-0'lık skorla geçti.

Ligde 55 puanlı PSG, liderliğini sürdürdü. PSG'nin ardından Brest 46, Monaco ise 42 puanda yer aldı.