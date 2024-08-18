Bayer Leverkusen Süper Kupa şampiyonu

Düzenleme: Aytunç Akın
Bayer Leverkusen Süper Kupa şampiyonu

Almanya Süper Kupası'nda Leverkusen, Stuttgart'ı penaltılarda yendi ve şampiyon oldu.

Şampiyon Bayer Leverkusen

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen, Almanya Süper Kupa'da Stuttgart ile karşılaştı.

Bayer Leverkusen, 11. dakikada Boniface ile öne geçti. 15. dakikada golü atan Millot, Stuttgart'a beraberliği getirdi.

63. dakikada Deniz Undav'ın golü, Stuttgart'ı 2-1 öne geçirse de, 88. dakikada Patrick Schick, Bayer Leverkusen'e dengeyi getiren golü kaydetti.

90 dakikası 2-2 biten maç uzatmalara gitti ve 120 dakika sonunda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

ŞAMPİYON LEVERKUSEN!
Xabi Alonso'nun öğrencileri, penaltı atışlarını 4-3 kazanmayı başardı ve Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.

Bayer Leverkusen futbolcusu Terrier, 37. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON KALDIĞI YERDEN!
Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da namağlup şampiyon olan Bayer Leverkusen, yeni sezona da kupayla başladı.

Leverkusen, Bundesliga'daki ilk maçını 23 Ağustos'ta Borussia M'Gladbach deplasmanında oynayacak.

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