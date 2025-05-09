Bayer Leverkusen'den ayrılıyor mu? Xabi Alonso açıkladı

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Bayer Leverkusen'den ayrılıyor mu? Xabi Alonso açıkladı

Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de geleceğir bir süredir belirsizliğini koruyan Xabi Alonso, sessizliğini bozdu. İspanyol teknik adam, sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen açıkladı.

Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso, sezon sonunda Alman ekibinden ayrılacağını açıkladı. Formasını giydiği Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den sonra göreve gelmesi beklenen Xabi Alonso, Dortmund maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında ayrılık haberini bizzat kendisi duyurdu.

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BAYER LEVERKUSEN'DE XABI ALONSO DÖNEMİ SONA ERİYOR

43 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Kulüp ve ben, Dortmund ile Mainz karşılaşmalarının Bayer Leverkusen'deki son iki maçım olacağı konusunda anlaştık. Bayer Leverkusen'e, oyuncularıma ve teknik ekibe, kulübün tüm çalışanlarına ve en önemlisi harika taraftarlara minnettarım, teşekkürler." sözleriyle Leverkusen taraftarına kötü haberi verdi.

Leverkusen'e tarihinde ilk Bundesliga şampiyonluğunu geçen sezon yaşatan ve 11 yıllık Bayern Münih saltanatına son veren Xabi Alonso, bu sezon Alman ekibiyle ikinci olmayı garantiledi.

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