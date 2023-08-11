Bayern Münih Harry Kane'i kadrosuna kattı

Editör: Ufuk Cingöz

Bundesliga devi Bayern Münih bir süredir yoğun çaba sarf ettiği Harry Kane transferi için kulübü Tottenham ile 4. teklifi sonrasında anlaşmaya vardı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, Bayern Münih 100+20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz futbolcuyu kadrosuna kattı. 30 yaşındaki golcü önümüzdeki günlerde Almanya’ya giderek 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

PERFORMANSI

Harry Kane altyapısından yetiştiği Tottenham’da bu zamana kadar çıktığı 435 maçta 286 gol 82 asist kaydetti.