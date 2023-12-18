Bayern Münih Harry Kane'le coştu. Kim Min Jae de attı

Kaynak: AA
Bayern Münih Harry Kane'le coştu. Kim Min Jae de attı
Almanya'da Bayern Münih Stuttgart'ı ezdi geçti.

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, konuk ettiği Stuttgart'ı 3-0 yendi.

Ligin 15. hafta mücadelesinde, zirve mücadelesi veren Bayern Münih, Allianz Arena'da Stuttgart'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 2. ve 55. dakikalarda Harry Kane, 63. dakikada Kim Min-Jae'nin ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

Bayern Münih, 1970-74 yılları arasındaki 64 Bundesliga maçında üst üste gol atma rekorunu, bu maçtaki performansıyla egale etti.

Ligde bir maçı eksik Bayern Münih, 35 puanla Bayer Leverkusen'in ardından ikinci sıradaki yerini korudu. 31 puanlı Stuttgart ise dördüncü sırada yer aldı.

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