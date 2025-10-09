Alman ekibi Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, Kicker dergisine açıklamalarda bulundu. Eberl, Galatasaray'dan Ocak 2024'te transfer ettikleri Sacha Boey'le ilgili de konuştu.

Sezon başındaki transfer döneminde yaşananları anlatan Max Eberl, Fransız oyuncuyla yolları ayırmayı düşündüklerini isimler arasında söyledi.

Daha sonra Sacha Boey'in takımda kalmasına karar verdiklerini dile getiren Eberl, "Kadrodaki oyuncu sayımız çok büyük değildi fakat kalite ve güvenilirlik olarak çok iyiydi. Sacha maçlara çıkıyor, işini yapıyor ve takım içindeki rolünü yerine getiriyor" dedi.

Bu sezon 10 resmi maçta forma giyen sağ bek oyuncusu, 1 asiste imza attı. Geçen sezon ise 21 maçta görev yapan Boey, 1 gol atmış ve 1 asist yapmıştı.

2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde FC Bayern Münih'in 30 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Sache Boey, Galatasaray tarihinin en yüksek oyucunu satışı olarak tarihe geçmişti.

Boey'in ayrılığından sonra sağ bek mevkisini doldurmakta sıkıntı yaşayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız oyuncuyu tekrar gündemine almıştı.

25 yaşındaki sağ bek, Bayern Münih'te tüm kulvarlarda toplamda 33 maça çıktı. Sacha Boey söz konusu karşılaşmalarda 1 gol atıp 5 asist yaptı.